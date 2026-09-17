ФСБ показала видео поимки организатора контрабандных поставок оружия на Украину

ФСБ показала кадры задержания россиянина, которого подозревают в организации контрабандных поставок вооружения и военной техники на Украину через третьи страны. По данным спецслужбы, Незалежная в дальнейшем планировала использовать данную технику в зоне СВО. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ показала видео задержания россиянина, готовившего поставки оружия Киеву. Видео © ЦОС ФСБ России

47-летнего жителя Севастополя задержали на территории Московского региона. Суд отправил мужчину под стражу.

Напомним, что россиянин связался с сотрудником СБУ и, как считает следствие, действовал по его заданию. Мужчину подозревают в подготовке контрабандных поставок оружия и военной техники на Украину — для использования в зоне боевых действий.