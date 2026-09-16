ФСБ задержала мужчину в ДНР, который пытался взорвать автомобиль с военными
Житель Горловки по заданию украинских спецслужб подготовил взрывное устройство и попытался подорвать его во время проезда автомобиля с российскими военнослужащими. Об этом сообщили в УФСБ по ДНР.
В Горловке задержали мужчину по факту теракта. Видео © ЦОС ФСБ
Согласно силовикам, мужчина использовал противотанковую мину, дополнив её поражающими элементами, и разместил заряд на пути следования военных. Затем он занял позицию, откуда мог наблюдать за маршрутом, и привёл устройство в действие в момент проезда машины.
Также установлено, что мужчина выполнял ещё одну задачу кураторов — снимал последствия ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) по жилым домам в Горловском муниципальном округе и передавал видеозаписи. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого. Сейчас он находится под стражей до принятия процессуального решения.
Ранее представитель МВД Ирина Волк заявила, что аферисты начали использовать предложения о якобы легальной подработке, чтобы получать от россиян фотографии и координаты объектов, которые могут использоваться для подготовки диверсий. Злоумышленники знакомятся с будущей жертвой в мессенджере и предлагают ей хорошо оплачиваемую работу. Например, они могут сказать, что снимают материал для туристического проекта. Жертве приказывают фотографировать объекты, отправлять координаты и селфи, и просят никому не рассказывать о задании.
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