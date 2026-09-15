Работали на ГУР: У затаившихся в Крыму пособников Украины отобрали бизнес и недвижимость

Имущественные комплексы пяти коммерческих организаций включены в состав казны Севастополя из-за финансовой и информационной поддержки украинских вооруженных формирований. Соответствующий вердикт вынесла городская антитеррористическая комиссия после масштабных проверок силовых ведомств, рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Под изъятие попали активы компании «Интеррыбфлот», основатель которой открыто заявлял о спонсировании армии сопредельного государства. Ограничительные меры также затронули заводы «Сатурн», «Атлантис-ЛТД» и «Росттрейд», фактический хозяин которых вел антироссийскую пропаганду в сети и держал связь с Киевом через отца, служившего в силовых структурах Украины. В список вошла и фирма «Рифер», чей руководитель занимал враждебную позицию, а его сын непосредственно вступил в ряды войск противника.

Одновременно власти обратили в доход региона недвижимость ряда частных лиц. В их число попали супруги Евгений и Светлана Харченко, которые в начале текущего года наладили контакт с разведкой Киева. Подозреваемые вели слежку за боевыми судами Черноморского флота и передавали кураторам координаты движения военной техники, рискуя навести ракетные удары на городские объекты. Сейчас фигуранты изолированы, расследуется уголовное дело о государственной измене.

Финансовой базы лишился и родственник действующего офицера Главного управления разведки Виктор Пискунов. Гражданин регулярно отправлял средства в соседнюю страну, используя доходы от сдачи жилплощади в аренду, за что также стал фигурантом уголовного преследования. Потери понесли гражданин Украины Андрей Кривобоков и супруга киевского апелляционного судьи Елена Василенко, владевшая элитными апартаментами в местном жилом комплексе.

Вся обнаруженная недвижимость теперь послужит интересам субъекта федерации. Руководство города поблагодарило сотрудников органов государственной безопасности, службу финансового мониторинга и правоохранителей за вскрытие теневых схем противника.

Ранее глава крымского парламента сообщал, что в 2025 году бюджет Крыма пополнился на 2,4 миллиарда рублей от продажи уже изъятого имущества. Так, активы украинского бизнесмена Рината Ахметова и его дочери Анжелики оказались в числе национализированных в Крыму объектов. Изъят в частности был его санаторий «Ай-Даниль» в Ялте.