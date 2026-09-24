Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября, 07:41

За деньги — да! Пушилин назвал страны, наёмники из которых воюют за Киев

Пушилин: В рядах ВСУ много наёмников из Германии, США и Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В составе ВСУ воюет большое число иностранных наёмников, в том числе граждане Колумбии, США, Франции и Германии, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Об этом он сообщил на встрече с зарубежными журналистами, отвечая на вопрос корреспондента из Колумбии.

«К сожалению, фиксируем достаточно большое количество наёмников, особенно в последнее время из ряда стран, в том числе из Колумбии», — рассказал Пушилин.

По мнению главы региона, Киев привлекает иностранцев из-за нехватки личного состава. Самих наёмников, как считает Пушилин, прежде всего интересует заработок. Он уточнил, что среди воюющих на стороне ВСУ иностранцев есть не только выходцы из Латинской Америки. По данным главы ДНР, также фиксируется присутствие граждан США, Франции, Германии и других государств.

Донбасс посетила группа из 13 иностранных журналистов, аналитиков и обозревателей. В неё вошли представители Бразилии, Гватемалы, Индонезии, Ирана, Испании, Камеруна, Китая, Колумбии, Мадагаскара, Пакистана, США и Словении.

Дроны и наркобароны: США хотят помешать обучению наркокартелей бывшими наёмниками ВСУ
Дроны и наркобароны: США хотят помешать обучению наркокартелей бывшими наёмниками ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что в Харьков продолжали прибывать колумбийские наёмники. Такие данные приводили военнослужащие российской группировки «Север».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «Специальная военная операция» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar