За деньги — да! Пушилин назвал страны, наёмники из которых воюют за Киев

В составе ВСУ воюет большое число иностранных наёмников, в том числе граждане Колумбии, США, Франции и Германии, заявил глава ДНР Денис Пушилин. Об этом он сообщил на встрече с зарубежными журналистами, отвечая на вопрос корреспондента из Колумбии.

«К сожалению, фиксируем достаточно большое количество наёмников, особенно в последнее время из ряда стран, в том числе из Колумбии», — рассказал Пушилин.

По мнению главы региона, Киев привлекает иностранцев из-за нехватки личного состава. Самих наёмников, как считает Пушилин, прежде всего интересует заработок. Он уточнил, что среди воюющих на стороне ВСУ иностранцев есть не только выходцы из Латинской Америки. По данным главы ДНР, также фиксируется присутствие граждан США, Франции, Германии и других государств.

Донбасс посетила группа из 13 иностранных журналистов, аналитиков и обозревателей. В неё вошли представители Бразилии, Гватемалы, Индонезии, Ирана, Испании, Камеруна, Китая, Колумбии, Мадагаскара, Пакистана, США и Словении.

Ранее Life.ru сообщал, что в Харьков продолжали прибывать колумбийские наёмники. Такие данные приводили военнослужащие российской группировки «Север».