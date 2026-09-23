Дроны и наркобароны: США хотят помешать обучению наркокартелей бывшими наёмниками ВСУ

Американские власти пытаются предотвратить передачу латиноамериканским наркокартелям навыков применения беспилотников, полученных иностранными наёмниками на Украине. Как сообщает The Washington Post, Госдепартамент США уже взаимодействует по этому вопросу с украинскими коллегами и собственными правоохранительными органами.

По сведениям газеты, мексиканские преступные группировки всё активнее привлекают бойцов, вернувшихся из зоны конфликта. Кроме того, они стремятся отправлять туда собственных людей для освоения современных технологий ведения боевых действий. Распространение такого опыта, отмечают американские чиновники, создаёт дополнительные трудности в борьбе с наркотрафиком.

Особый интерес картели проявляют к специалистам из Колумбии. Один из наёмников, участвующих в боевых действиях на стороне Киева, предположил, что только в Херсоне могут находиться около сотни его соотечественников.

В Вашингтоне заявили, что сотрудничают с украинской стороной, «чтобы принять меры по снижению риска передачи полученных на поле боя навыков». Одновременно американские ведомства изучают способы противодействия беспилотникам, поскольку преступные организации совершенствуют их применение.

Ранее Life.ru сообщал, что колумбийские наркокартели отправляют своих людей на Украину для освоения беспилотников и вербуют возвращающихся оттуда бойцов . Полученные ими умения затем используются преступными группировками для противостояния правительственным силам.