Киев безуспешно пытается нарастить привлечение иностранцев в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фоне срыва внутренней мобилизации и вынужден придумывать всё новые схемы вербовки. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, украинские власти активно пытаются увеличить набор наёмников, но результат оставляет желать лучшего.

«Очень сильно пытаются увеличить набор, но у Украины не так хорошо это получается. Поэтому они выдумывают всевозможные новые модели», — сказал Мирошник газете «Известия».

Дипломат подчеркнул, что качественный состав иностранных формирований в ВСУ за время боевых действий серьёзно деградировал. Если на начальном этапе конфликта в украинские подразделения вступали преимущественно профессиональные военные из стран НАТО с опытом операций в Ираке и Афганистане, то сейчас их сменили добровольцы без боевого опыта — в основном из Латинской Америки (до 40% от общего числа иностранцев) и Восточной Европы.

Он также добавил, что вербовщики нередко обманывают приезжих, обещая службу водителями или тыловое обеспечение, однако сразу после зачисления отправляют их на передовую. Иностранцев часто используют в качестве штурмовых групп на самых тяжёлых направлениях фронта и при зачистке прифронтовых населённых пунктов.

Ранее в ДНР ликвидировали двух американских наёмников, воевавших на стороне ВСУ. Джейкоб Сэмюэл Керл с позывным Керли, прежде служивший в американской армии, погиб 13 августа неподалёку от села Золотой Колодезь. Второй американец, Карстен Тревор Гринчерч с позывным Кайл, имевший опыт службы в морской пехоте США, был ликвидирован 22 мая на том же участке.