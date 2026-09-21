Два бывших военнослужащих морской пехоты США, вступившие в ряды ВСУ, погибли на одном из направлений в ДНР. Данную информацию передаёт телеграм-канал TrackANaziMerc.

По данным ресурса, Джейкоб Сэмюэл Керл с позывным Керли ранее проходил службу в американской армии. По приезде на Украину он присоединился к 12-й бригаде специального назначения. Мужчина погиб 13 августа неподалёку от села Золотой Колодезь.

Вторым американцем назван Карстен Тревор Гринчерч с позывным Кайл. Ресурс также указывает, что он имел опыт службы в морской пехоте США. По опубликованным сведениям, его ликвидация произошла 22 мая на том же участке.

Ранее сообщалось, что австралийские дипломаты выясняют, действительно ли на Украине погиб их гражданин, воевавший на стороне ВСУ под позывным Моззи. Мужчина был боевым медиком. До отправки на Украину он служил в австралийской армии, а затем за вознаграждение вступил в украинские формирования.