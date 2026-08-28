В ДНР заочно осудили наёмника ВСУ из Аргентины на 14 лет

Гражданина Аргентины Николаса Маурисиона Агилара заочно приговорили в ДНР к 14 годам колонии строгого режима. Верховный суд республики признал его виновным в наёмничестве, сообщила объединённая пресс-служба ВС ДНР.

По данным следствия, 31-летний Агилар с осени 2023 года до весны 2026-го служил в 59-й отдельной штурмовой бригаде Вооружённых сил Украины (ВСУ) имени Якова Гандзюка. За участие в боевых действиях он получил вознаграждение в эквиваленте более 2,5 млн рублей.

Суд также постановил конфисковать эти деньги в доход государства. Сам аргентинец находится за пределами России и объявлен в международный розыск. Приговор вынесен по части 3 статьи 359 УК РФ — участие наёмника в вооружённом конфликте.

Ранее Life.ru сообщал, что украинская сторона не забирает из зоны боевых действий тела погибших колумбийских наёмников и оформляет их как пропавших без вести. Такой статус позволяет заморозить выплаты семьям погибших. Родственники наёмников уже требуют вернуть тела близких, а к ситуации подключилась колумбийская правозащитная организация The Voice of Those Who Are No Longer Here.