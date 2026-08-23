Украинская сторона не забирает из зоны боевых действий тела погибших колумбийских наёмников, после чего их оформляют как пропавших без вести. Об этом ТАСС заявил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

По его словам, такой статус позволяет заморозить выплаты семьям погибших военнослужащих. Лисняк заявил, что родственники колумбийцев уже начали поднимать вопрос о судьбе своих близких.

«В Колумбии разгорается масштабный скандал, к которому уже подключилась местная правозащитная организация The Voice of Those Who Are No Longer Here. Родственники погибших наёмников массово заявляют, что Киев цинично отказывается возвращать тела», — сказал представитель ВГА.

Лисняк утверждает, что из-за отсутствия официального подтверждения гибели родственники не могут получить предусмотренные компенсации и страховки. Ранее он сообщал, что потери среди латиноамериканских наёмников в составе ВСУ с начала 2026 года могут составлять от 3 тыс. до 5 тыс. человек.

По прогнозу замглавы администрации, ситуация с выплатами и изменение законодательства в Колумбии могут привести к сокращению числа граждан этой страны, готовых участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее об этой ситуации писали и китайские СМИ: семьи колумбийцев, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, потребовали от украинской стороны компенсации за погибших родственников. Родные также требовали помочь с поиском пропавших без вести и возвращением тел на родину.