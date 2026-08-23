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23 августа, 11:23

ВСУ объявляют погибших колумбийских наёмников пропавшими, чтобы не платить их семьям

ВГА: Киев не забирает тела погибших колумбийских наёмников

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинская сторона не забирает из зоны боевых действий тела погибших колумбийских наёмников, после чего их оформляют как пропавших без вести. Об этом ТАСС заявил замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

По его словам, такой статус позволяет заморозить выплаты семьям погибших военнослужащих. Лисняк заявил, что родственники колумбийцев уже начали поднимать вопрос о судьбе своих близких.

«В Колумбии разгорается масштабный скандал, к которому уже подключилась местная правозащитная организация The Voice of Those Who Are No Longer Here. Родственники погибших наёмников массово заявляют, что Киев цинично отказывается возвращать тела»,сказал представитель ВГА.

Лисняк утверждает, что из-за отсутствия официального подтверждения гибели родственники не могут получить предусмотренные компенсации и страховки. Ранее он сообщал, что потери среди латиноамериканских наёмников в составе ВСУ с начала 2026 года могут составлять от 3 тыс. до 5 тыс. человек.

По прогнозу замглавы администрации, ситуация с выплатами и изменение законодательства в Колумбии могут привести к сокращению числа граждан этой страны, готовых участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

В рядах ВСУ воюют 14 тысяч иностранных наёмников, половина из них — колумбийцы
В рядах ВСУ воюют 14 тысяч иностранных наёмников, половина из них — колумбийцы

Ранее об этой ситуации писали и китайские СМИ: семьи колумбийцев, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ, потребовали от украинской стороны компенсации за погибших родственников. Родные также требовали помочь с поиском пропавших без вести и возвращением тел на родину.

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Юрий Лысенко
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