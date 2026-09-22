Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый прибыл в Харьков, куда также продолжают перебрасывать наёмников из Колумбии. Об этом сообщает Телеграм-канал «Северный ветер».

«В Харьков прибыл главком ВСУ Драпатый для обсуждения с командирами частей и соединений сложившейся ситуации. Также в город продолжают прибывать колумбийские наёмники», — заявили бойцы «Севера».

Российские силовые структуры и ранее сообщали о присутствии иностранных наёмников в составе украинских подразделений. Общая численность бойцов киевской армии из других стран составляет около 16,5 тыс. человек, из которых до 7 тыс. якобы являются гражданами Колумбии.

Ранее Life.ru рассказывал, почему колумбийские наёмники стали чаще появляться на украинском направлении. Военкор Станислав Обищенко отмечал рост их числа и связывал его в том числе с активной вербовкой выходцев из Латинской Америки.