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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 22 сентября, 05:37

Драпатый прибыл в Харьков на фоне переброски колумбийских наёмников

Обложка © wikipedia / Минобороны Украины

Обложка © wikipedia / Минобороны Украины

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый прибыл в Харьков, куда также продолжают перебрасывать наёмников из Колумбии. Об этом сообщает Телеграм-канал «Северный ветер».

«В Харьков прибыл главком ВСУ Драпатый для обсуждения с командирами частей и соединений сложившейся ситуации. Также в город продолжают прибывать колумбийские наёмники», — заявили бойцы «Севера».

Российские силовые структуры и ранее сообщали о присутствии иностранных наёмников в составе украинских подразделений. Общая численность бойцов киевской армии из других стран составляет около 16,5 тыс. человек, из которых до 7 тыс. якобы являются гражданами Колумбии.

Мирошник: Киев обманом заманивает иностранных наёмников в ВСУ
Мирошник: Киев обманом заманивает иностранных наёмников в ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, почему колумбийские наёмники стали чаще появляться на украинском направлении. Военкор Станислав Обищенко отмечал рост их числа и связывал его в том числе с активной вербовкой выходцев из Латинской Америки.

Больше новостей о боевых действиях — в разделе «Специальная военная операция (СВО)» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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