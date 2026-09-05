«Самые отчаянные и отбитые»: Почему колумбийские наёмники хлынули на Украину

Колумбийские наёмники стали чаще появляться на украинском направлении, заявил военкор Станислав Обищенко. По его словам, часть из них ранее была связана с криминальными структурами, а теперь отправилась участвовать в боевых действиях.

Причиной появления большого числа выходцев из Колумбии на фронте могла стать ситуация внутри самой страны. После изменений в борьбе с наркокартелями часть бывших участников группировок начала искать новые возможности за рубежом.

Одни из них пытаются перебраться в страны Латинской Америки, другие отправляются в Африку, а наиболее радикально настроенные выбирают участие в украинском конфликте. В частности, они задействованы под Ореховым и Днепропетровском.

«Самые отчаянные и отбитые едут на Украину. Не пускают украинцев на штурм, в основном только наёмники идут», — подчеркнул собеседник радио Sputnik.

Ранее под Купянском погибла группа колумбийских наёмников, которые остались без воды и еды. Выжить удалось только одному военному. Он сдался российским военнослужащим