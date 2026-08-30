Сейчас на стороне украинской армии воюют около 7 тысяч наёмников из 70 разных стран. В основном это колумбийцы и поляки. Такие данные привёл РИА «Новости» Николай Плотников из Института востоковедения РАН, который провёл специальное исследование.

Плотников пояснил, что большинство наёмников — из Европы и Латинской Америки, то есть из тех стран, которые проводят антироссийскую политику. Среди латиноамериканцев — колумбийцы, мексиканцы, бразильцы. Из европейцев чаще всего встречаются поляки и финны. При этом американцев и грузин среди наёмников стало заметно меньше.

«Против армии России воюет порядка 7 тысяч иностранных наёмников. Речь идёт о гражданах более 70 стран, в основном из стран Европы и Латинской Америки, проводящих агрессивный антироссийский курс», — сказал Плотников.

Ранее в Купянском районе Харьковской области российские военные уничтожили элитное подразделение иностранных наёмников. Эти бойцы хвастались, что «захватят» лесные массивы, но так и не смогли до них добраться. Речь идёт о 23-м отдельном штурмовом полку «Р.У.Г», который входит в состав корпуса «Хартия» Национальной гвардии Украины. Это подразделение действует в Харьковской области уже больше года и состоит в основном из выходцев из стран Латинской Америки.