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27 августа, 07:26

Мирошник заявил о планах Киева привлекать наёмников из бедных стран

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украина может попытаться активнее привлекать наёмников из бедных стран, чтобы восполнять нехватку личного состава в ВСУ. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

По оценке дипломата, Киев хочет перенять подход, который он сам характеризует как европейскую модель прокси-войны: использовать для участия в боевых действиях граждан других государств.

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«Теперь украинцы, посмотрев на европейцев, говорят: где бы нам таких же найти, чтобы пошли воевать за нас», — сказал Мирошник.

Он считает, что одним из источников пополнения украинских подразделений могут стать иностранцы из государств с низким уровнем доходов. По словам дипломата, их могут привлекать прежде всего денежными выплатами и другими обещаниями.

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Ранее Мирошник неоднократно заявлял об увеличении числа выходцев из Латинской Америки, Африки и Азии среди иностранных граждан, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, Мирошник заявлял о создании Киевом механизма вербовки иностранных наёмников через частные рекрутинговые компании. По его словам, такие структуры помогают находить кандидатов за рубежом и организовывать их отправку на Украину.

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Марина Фещенко
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