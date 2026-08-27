Мирошник заявил о планах Киева привлекать наёмников из бедных стран

Украина может попытаться активнее привлекать наёмников из бедных стран, чтобы восполнять нехватку личного состава в ВСУ. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью РИА Новости.

По оценке дипломата, Киев хочет перенять подход, который он сам характеризует как европейскую модель прокси-войны: использовать для участия в боевых действиях граждан других государств.

«Теперь украинцы, посмотрев на европейцев, говорят: где бы нам таких же найти, чтобы пошли воевать за нас», — сказал Мирошник.

Он считает, что одним из источников пополнения украинских подразделений могут стать иностранцы из государств с низким уровнем доходов. По словам дипломата, их могут привлекать прежде всего денежными выплатами и другими обещаниями.

Ранее Мирошник неоднократно заявлял об увеличении числа выходцев из Латинской Америки, Африки и Азии среди иностранных граждан, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, Мирошник заявлял о создании Киевом механизма вербовки иностранных наёмников через частные рекрутинговые компании. По его словам, такие структуры помогают находить кандидатов за рубежом и организовывать их отправку на Украину.