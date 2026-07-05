Власти Украины сформировали механизм привлечения иностранных наёмников в Вооружённые силы страны с использованием частных рекрутинговых компаний. Такое мнение высказал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram.

По его словам, украинское руководство утвердило процедуру, которая позволяет набирать иностранных бойцов через специализированные структуры на фоне нехватки личного состава.

Мирошник утверждает, что рекрутинговые компании получают возможность привлекать граждан из различных стран после включения в специальный реестр и внесения залога в размере около 5 миллионов гривен (примерно 8,5 млн рублей).

Он также заявил, что подобная схема фактически расширяет географию вербовки и упрощает участие иностранных граждан в боевых действиях на стороне Украины.

Минобороны России неоднократно заявляло, что иностранные наёмники на стороне Киева используются как расходный ресурс, а российские военные продолжают наносить по ним удары в зоне боевых действий. Часть иностранных бойцов на Херсонском направлении перестала участвовать в боевых столкновениях и фактически отошла от активных действий. Из-за этого или нет, но на Украине была запущена система платного рекрутинга наёмников для пополнения подразделений ВСУ.