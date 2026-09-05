Под Купянском погибла группа колумбийских наёмников, которые остались без воды и еды. Выжить удалось только одному военному, Андреасу Серре. Он сдался российским военнослужащим. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Серра приехал на Украину, чтобы воевать на стороне украинской армии. Вместе с другими наёмниками из Латинской Америки он оказался под Купянском. В этом районе ранее неоднократно погибали иностранцы, в том числе граждане Колумбии.

Выживший под Купянском наёмник. Видео © Telegram / SHOT

Колумбиец служил в батальоне вместе с другими выходцами из своей страны. Украинское командование обещало военнослужащим снабжение и поддержку. Однако, по данным SHOT, наёмники остались без необходимых запасов и погибли от голода и обезвоживания в лесах Харьковской области.

Серра стал единственным выжившим из своей группы. После этого он сдался российским военным. Позднее выяснилось, что колумбиец выполнял в батальоне обязанности снайпера, хотя имел серьёзные проблемы со зрением. При нём обнаружили документы его сослуживцев, банковские карты и другие вещи.

По данным на конец августа, на стороне украинской армии воевали около 7 тысяч иностранных наёмников из 70 стран. Большинство из них составляли граждане Колумбии и Польши. В основном иностранные бойцы прибыли из Европы и Латинской Америки, включая страны, которые проводят антироссийскую политику.