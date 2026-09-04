Двое граждан США погибли на Украине от рук рекрута Интернационального легиона Вооружённых сил Украины (ВСУ), после чего его отправили за пределы страны. На такую последовательность событий указывают внутренние материалы СБУ, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Об этом стало известно украинской спецслужбе ночью 23 января 2025 года. На телефон доверия позвонил инструктор 2-го батальона Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ Радек Беднар. Он сообщил, что его подчинённый во время боевой задачи убил двух американцев.

Дальнейшие действия командования, судя по записи обращения, оказались стремительными: комбат посадил военнослужащего на поезд и отправил его из Украины. Сам инструктор не смог рассказать сотруднице спецслужбы, при каких обстоятельствах произошла расправа и что стало с погибшими. В документе отдельно указано, что Беднар ограниченно владел украинским языком.

Ранее в Харьковской области оборудовали несколько полевых госпиталей 1-го медицинского батальона ВСУ, которые используются для эвакуации и оказания медицинской помощи иностранным наёмникам. Подразделение создано на базе иностранного легиона Главного управления разведки Украины. В его составе находятся представители западных клиник, специализирующихся на трансплантологии, которые ищут потенциальных доноров.