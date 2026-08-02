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2 августа, 05:02

В Харьковской области оборудовали госпитали для наёмников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

В Харьковской области оборудовали несколько полевых госпиталей 1-го медицинского батальона ВСУ, которые используются для эвакуации и оказания медицинской помощи иностранным наёмникам. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, подразделение создано на базе иностранного легиона Главного управления разведки Украины. В его составе находятся представители западных клиник, специализирующихся на трансплантологии, которые ищут потенциальных доноров.

Число колумбийских наёмников в ВСУ оценили в 7 тыс. человек
Число колумбийских наёмников в ВСУ оценили в 7 тыс. человек

Ранее Life.ru писал, что в зоне проведения специальной военной операции была уничтожена группа иностранных наёмников ВСУ, прибывших с территории Колумбии. Боевики входили в состав интернационального батальона Главного управления разведки Украины и искали лёгкой наживы на поле боя.

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Артём Гапоненко
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