Под Краснодаром на территории 2 предприятий произошли возгорания из-за атаки ВСУ

Жилой дом получил повреждения после падения обломков беспилотника в Северском районе Краснодарского края, на территории двух предприятий возникли пожары. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Обломки беспилотника повредили жилое здание. Кроме того, зафиксированы возгорания на территории двух предприятий в районе. На местах работают все оперативные службы», — пишет Кондратьев.

Глава края также сообщил о погибших в результате атаки. Ещё один человек получил тяжёлые травмы и был госпитализирован в районную больницу. Кондратьев поручил главе Северского района Алексею Чевереву организовать помощь пострадавшему и родственникам погибших.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что 39-летний курянин получил осколочные ранения при атаке дрона ВСУ на автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. По словам главы региона, беспилотник атаковал машину, в которой находился мужчина. После случившегося курянин самостоятельно обратился за медицинской помощью в Курскую областную больницу.