Два человека погибли и не менее десяти пострадали при атаках ВСУ на Горловку
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Два человека погибли и как минимум десять получили ранения в Горловке в результате ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
На рынках города погибли два человека. Ещё пятеро получили ранения. Пострадавшие есть и в жилом секторе. В Калининском районе Горловки ранения получила девушка 2008 года рождения. Она находилась в частном жилом доме.
Ранее Life.ru писал, что после атаки ВСУ на Воронеж за медицинской помощью обратились 14 человек, пострадавшими признаны 13. Шесть пострадавших, включая ребёнка, не стали ложиться в больницу. Им оказали помощь на месте. Ещё семь человек доставили в медицинские учреждения. Двое из них в реанимации в тяжёлом состоянии. Ещё один — в профильном отделении, его состояние средней тяжести.
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