После атаки ВСУ на Воронеж за медпомощью обратились 14 человек

После ночной атаки ВСУ на Воронеж за медицинской помощью обратились 14 человек, пострадавшими признаны 13. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Ранее губернатор Александр Гусев сообщал о 13 пострадавших, среди которых шестилетний ребёнок. Медицинскую помощь ему оказали на месте.

«Пострадавших 13, обратившихся за помощью 14 — одному человеку она не понадобилась. Число госпитализированных не изменилось», — рассказали в правительстве региона.

Шесть пострадавших, включая ребёнка, отказались от госпитализации — необходимую помощь им оказали на месте. Ещё семерых доставили в медицинские учреждения.

Двое пострадавших находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, ещё один — в состоянии средней степени тяжести в профильном отделении. Четверых после оказания помощи в больницах перевели на амбулаторное лечение.

Напомним, в ночь на 25 сентября Воронежская область подверглась массированной атаке беспилотников. По данным губернатора Александра Гусева, силы ПВО обнаружили и уничтожили 88 БПЛА над Воронежем и как минимум шестью районами региона. В областном центре обломки дронов повредили фасады и остекление многоквартирных и частных домов, автомобили, а также несколько нежилых и производственных объектов. Первоначально сообщалось о четырёх раненых, однако позднее число пострадавших увеличилось до 13, среди них шестилетний ребёнок. Двое взрослых находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.