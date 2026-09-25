После атаки БПЛА в Ульяновске частично обрушился дом, повреждены ещё пять

В одном из многоквартирных домов Ульяновска произошло частичное обрушение, ещё пять многоэтажек получили повреждения после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«В большинстве МКД в основном выбиты стёкла. В одном из многоквартирных домов есть частичное обрушение», — рассказал глава региона.

Экспертам поручено проверить целостность конструкций этого здания, а региональному МинЖКХ и администрации города — оценить ущерб и подготовить бригады для восстановления пострадавших объектов. Начать ремонт специалисты смогут после завершения работы сапёрных групп. Для жителей продолжает действовать пункт временного размещения во втором корпусе гимназии № 21, где принимают заявления на материальную помощь, работают психологи и медики, организовано горячее питание.

Ещё один ПВР с возможностью переночевать развернут на базе гостиницы «Волга». При необходимости людей также смогут разместить в гостиницах «Октябрьская» и «Венец», а также в социальных и реабилитационных учреждениях.

По уточнённым данным Русских, в результате атаки пострадали 12 человек, среди них двое детей. Трое находятся в стационарах областного травмоцентра и Ульяновской областной клинической больницы, остальные лечатся амбулаторно. Состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное, тяжёлых случаев нет.

Ранее Life.ru сообщал о повреждении теплотрассы и трамвайных путей в Ульяновске после атаки беспилотников. Из-за повреждений несколько многоквартирных домов и детский сад временно остались без горячей воды.