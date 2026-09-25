В Ульяновске есть повреждения и пострадавшие в результате атаки БПЛА

Массированная атака БПЛА продолжается в Ульяновске. Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают налёт, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

В результате атаки уже зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Для ликвидации последствий на местах работают оперативные службы. В регионе также создан оперативный штаб.

Русских призвал жителей Ульяновска соблюдать меры безопасности.

Также враг атаковал Пермский край. Один из промышленных объектов региона попал под удар. По предварительным данным, никто не пострадал.