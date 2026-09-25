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Регион
Опубликовано 25 сентября, 03:25

В Ульяновске есть повреждения и пострадавшие в результате атаки БПЛА

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Массированная атака БПЛА продолжается в Ульяновске. Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают налёт, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

В результате атаки уже зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Для ликвидации последствий на местах работают оперативные службы. В регионе также создан оперативный штаб.

Русских призвал жителей Ульяновска соблюдать меры безопасности.

Число сбитых БПЛА на подлёте к Москве достигло 17
Число сбитых БПЛА на подлёте к Москве достигло 17

Также враг атаковал Пермский край. Один из промышленных объектов региона попал под удар. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Артём Гапоненко
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