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Опубликовано 25 сентября, 10:08

Дроны оставили дома без горячей воды: В Ульяновске повреждены теплотрасса и трамвайные пути

Болдакин: В Ульяновске после атаки БПЛА повреждена теплотрасса

Обложка © ТАСС / Анастасия Романова/Абзац

Обложка © ТАСС / Анастасия Романова/Абзац

Несколько многоквартирных домов и детский сад в Ульяновске остались без горячей воды после атаки беспилотников. Как сообщил глава города Александр Болдакин, повреждён участок теплотрассы в северной части областного центра.

Отключение затронуло жителей улиц Уютной, Ульяны Громовой и Любови Шевцовой. После обследования территории коммунальные службы приступят к восстановлению трубопровода. По предварительной оценке мэра, ремонт займёт около четырёх часов.

Пострадала и транспортная инфраструктура. На улице Розы Люксембург повреждены трамвайные пути и контактная сеть. Для устранения последствий привлекли сотрудников и спецтехнику МУП «Ульяновскэлектротранс».

Кроме того, городским службам предстоит обследовать участки дорог на Азовской и Карла Маркса, где упали беспилотники. После оценки повреждений специалисты определят необходимый объём работ.

Для жителей пострадавших домов подготовили временное размещение в гимназии № 21 и гостинице «Волга». Людям, которым потребуется помощь, организуют необходимые условия и горячее питание.

Число пострадавших при атаке дронов на Ульяновск выросло до 12 человек
Число пострадавших при атаке дронов на Ульяновск выросло до 12 человек

Ранее Life.ru сообщал, что во время массированной атаки на Ульяновск были повреждены промышленные и гражданские объекты. По данным регионального Минздрава, среди семерых пострадавших оказались двое подростков. Позднее стало известно, что в гостинице «Волга» развернули пункт временного размещения для жителей повреждённых домов.

Больше новостей об атаках беспилотников, чрезвычайных ситуациях и ликвидации их последствий — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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