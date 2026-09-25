Дроны оставили дома без горячей воды: В Ульяновске повреждены теплотрасса и трамвайные пути

Несколько многоквартирных домов и детский сад в Ульяновске остались без горячей воды после атаки беспилотников. Как сообщил глава города Александр Болдакин, повреждён участок теплотрассы в северной части областного центра.

Отключение затронуло жителей улиц Уютной, Ульяны Громовой и Любови Шевцовой. После обследования территории коммунальные службы приступят к восстановлению трубопровода. По предварительной оценке мэра, ремонт займёт около четырёх часов.

Пострадала и транспортная инфраструктура. На улице Розы Люксембург повреждены трамвайные пути и контактная сеть. Для устранения последствий привлекли сотрудников и спецтехнику МУП «Ульяновскэлектротранс».

Кроме того, городским службам предстоит обследовать участки дорог на Азовской и Карла Маркса, где упали беспилотники. После оценки повреждений специалисты определят необходимый объём работ.

Для жителей пострадавших домов подготовили временное размещение в гимназии № 21 и гостинице «Волга». Людям, которым потребуется помощь, организуют необходимые условия и горячее питание.