Дроны оставили дома без горячей воды: В Ульяновске повреждены теплотрасса и трамвайные пути
Болдакин: В Ульяновске после атаки БПЛА повреждена теплотрасса
Обложка © ТАСС / Анастасия Романова/Абзац
Несколько многоквартирных домов и детский сад в Ульяновске остались без горячей воды после атаки беспилотников. Как сообщил глава города Александр Болдакин, повреждён участок теплотрассы в северной части областного центра.
Отключение затронуло жителей улиц Уютной, Ульяны Громовой и Любови Шевцовой. После обследования территории коммунальные службы приступят к восстановлению трубопровода. По предварительной оценке мэра, ремонт займёт около четырёх часов.
Пострадала и транспортная инфраструктура. На улице Розы Люксембург повреждены трамвайные пути и контактная сеть. Для устранения последствий привлекли сотрудников и спецтехнику МУП «Ульяновскэлектротранс».
Кроме того, городским службам предстоит обследовать участки дорог на Азовской и Карла Маркса, где упали беспилотники. После оценки повреждений специалисты определят необходимый объём работ.
Для жителей пострадавших домов подготовили временное размещение в гимназии № 21 и гостинице «Волга». Людям, которым потребуется помощь, организуют необходимые условия и горячее питание.
Ранее Life.ru сообщал, что во время массированной атаки на Ульяновск были повреждены промышленные и гражданские объекты. По данным регионального Минздрава, среди семерых пострадавших оказались двое подростков. Позднее стало известно, что в гостинице «Волга» развернули пункт временного размещения для жителей повреждённых домов.
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