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Опубликовано 25 сентября, 05:38

Удар по мирным: Среди семерых пострадавших при налёте БПЛА на Ульяновск есть дети

Минздрав: Среди семерых пострадавших при налёте БПЛА на Ульяновск есть дети

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате налёта беспилотных летательных аппаратов на Ульяновск ранения различной степени тяжести получили семь человек. Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних в возрасте 14 и 17 лет, проинформировали представители регионального министерства здравоохранения.

Как уточнила руководитель профильного ведомства Мария Шалягина, троим пострадавшим потребовалась экстренная доставка в стационарные отделения больниц, где врачи продолжают оказывать им всю необходимую квалифицированную помощь.

Ещё четверым пострадавшим гражданам госпитализация не понадобилась: после осмотра специалистами их перевели на амбулаторный режим лечения. Медицинские службы продолжают мониторинг состояния всех пострадавших при утреннем инциденте.

В Ульяновске есть повреждения и пострадавшие в результате атаки БПЛА
В Ульяновске есть повреждения и пострадавшие в результате атаки БПЛА

Изначально сообщалось, что восемь человек пострадали в результате атаки БПЛА на Ульяновскую область. Среди них семь взрослых и один ребёнок. Позже эти данные скорректировали.

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Оксана Попова
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