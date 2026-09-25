Удар по мирным: Среди семерых пострадавших при налёте БПЛА на Ульяновск есть дети

В результате налёта беспилотных летательных аппаратов на Ульяновск ранения различной степени тяжести получили семь человек. Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних в возрасте 14 и 17 лет, проинформировали представители регионального министерства здравоохранения.

Как уточнила руководитель профильного ведомства Мария Шалягина, троим пострадавшим потребовалась экстренная доставка в стационарные отделения больниц, где врачи продолжают оказывать им всю необходимую квалифицированную помощь.

Ещё четверым пострадавшим гражданам госпитализация не понадобилась: после осмотра специалистами их перевели на амбулаторный режим лечения. Медицинские службы продолжают мониторинг состояния всех пострадавших при утреннем инциденте.

Изначально сообщалось, что восемь человек пострадали в результате атаки БПЛА на Ульяновскую область. Среди них семь взрослых и один ребёнок. Позже эти данные скорректировали.