Число пострадавших при атаке дронов на Ульяновск выросло до 12 человек

Количество жителей, получивших травмы в результате налета вражеских беспилотных аппаратов на Ульяновск, увеличилось до 12 человек. Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних.

Основная часть граждан направлена на амбулаторное лечение, однако троим потребовалась госпитализация в специализированные медицинские учреждения.

Руководитель региона раскрыл текущую информацию о состоянии раненых горожан.

«В результате вражеской атаки БПЛА 12 человек пострадали, из них трое находятся в стационарах нашего Областного травмоцентра и Ульяновской областной клинической больницы. Остальные получают необходимую помощь в амбулаторных условиях. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное, тяжёлых случаев нет. Среди раненых двое детей», — сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Медицинский персонал оказывает всю необходимую помощь пациентам, угрозы для их жизней на данный момент нет. В стационарах подготовлен достаточный запас медикаментов и перевязочных средств.

Службы экстренного реагирования продолжают работать на местах падения обломков летательных аппаратов. Специалисты обследуют поврежденные участки и ведут учёт нанесённого городской инфраструктуре ущерба.

Ранее Life.ru сообщал о восьми пострадавших в результате атаки БПЛА на Ульяновскую область. В городе были повреждены объекты промышленной и гражданской инфраструктуры.