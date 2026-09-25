В Ульяновске после атаки БПЛА развернули пункт временного размещения

В Ульяновске после массированной атаки беспилотников развернули пункт временного размещения для жителей повреждённых домов. Людей готовы принять в гостинице «Волга», где для них также организуют горячее питание, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Жителей наиболее пострадавшего дома в северной части города сначала собирают в одной из школ. Там им должны оказать необходимую помощь и определить, кому потребуется временное размещение.

«Для людей развернут пункт временного размещения в гостинице „Волга“, там же поручил обеспечить горячее питание», — сообщил Русских.

Ульяновск подвергся массированной атаке БПЛА утром 25 сентября. По словам губернатора, целью было одно из промышленных предприятий города, которое получило повреждения. Последствия также зафиксированы в нескольких многоквартирных жилых домах. Военные и мобильные огневые группы, по данным главы региона, уничтожили десятки беспилотников.

По последним данным, ранения получили восемь человек, в том числе двое детей. Четверых пострадавших госпитализировали, им проводят операции. Медицинские учреждения региона переведены в режим повышенной готовности. Из-за последствий атаки в городе также перекрыли часть проспекта Нариманова — от Сельдинского шоссе до улиц Репина и Юности. На этом участке продолжают работать оперативные службы.

Ранее Life.ru сообщал о восьми пострадавших в результате атаки БПЛА на Ульяновскую область. В городе были повреждены объекты промышленной и гражданской инфраструктуры.