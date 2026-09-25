В Ульяновске после атаки БПЛА перекрыли часть проспекта Нариманова

В Ульяновске после массированной атаки беспилотников временно перекрыли часть проспекта Нариманова. Ограничения действуют на участке от Сельдинского шоссе до улиц Репина и Юности, сообщили городские власти. На месте работают оперативные службы.

Из-за перекрытия изменено и движение общественного транспорта. В частности, трамваи временно следуют через Дамбу до кольца «Северный венец». Ограничения ввели на фоне ликвидации последствий утреннего налёта беспилотников.

Ульяновск подвергся массированной атаке БПЛА утром 25 сентября. Губернатор Алексей Русских сообщил о повреждениях объектов промышленной и гражданской инфраструктуры. В городе создан оперативный штаб, на местах работают экстренные службы. По предварительным данным, при атаке пострадали восемь человек — семь взрослых и один ребёнок. Пятеро взрослых и ребёнок находятся в состоянии средней степени тяжести, ещё двое получили лёгкие повреждения.

В связи с атакой власти также отменили 25 сентября занятия в школах и учреждениях среднего профессионального образования. Детские сады при этом продолжают работу с соблюдением усиленных мер безопасности.

Губернатор призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотников и не публиковать в интернете кадры работы ПВО или места падения фрагментов дронов.