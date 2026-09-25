Атака ВСУ на Воронежскую область: Ранен шестилетний ребёнок, двое в тяжёлом состоянии

Число мирных жителей, пострадавших в результате ночной атаки со стороны ВСУ на Воронежскую область, возросло до 13 человек. Среди получивших травмы оказался шестилетний ребёнок, которому медики оперативно оказали помощь непосредственно на месте происшествия. Ранее сообщалось лишь о четырёх раненых, однако по мере уточнения данных их количество увеличилось более чем втрое.

Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, двое пострадавших сейчас находятся в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении — это женщина 1963 года рождения и молодой человек 2001 года рождения. Ещё один житель был направлен в профильную палату стационара, а один человек проходит расширенное медицинское обследование. Девяти пострадавшим госпитализация не потребовалась, им назначено амбулаторное лечение. Врачи продолжают оказывать всю необходимую помощь пациентам.

ВСУ также атаковали Пермский край. Там в результате удара погиб один человек. Также ранее сообщалось, что в результате атаки на Ульяновск есть пострадавшие — семь человек. В их числе двое несовершеннолетних.