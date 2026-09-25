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Регион
Опубликовано 25 сентября, 05:47

Массированный налёт на Пермский край: сбито 39 дронов, есть погибший

Губернатор Махонин сообщил о гибели мужчины при атаке 39 БПЛА в Пермском крае

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Пермском крае силами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами была отражена масштабная атака беспилотных летательных аппаратов. В ходе боевой работы военнослужащим удалось ликвидировать 39 вражеских дронов. Об этом в своем официальном канале сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

Воздушный налет привёл к трагическим последствиям: один мужчина получил несовместимые с жизнью осколочные ранения и скончался. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

В настоящее время на территории промышленного предприятия, ставшего целью атаки беспилотников, профильные экстренные службы ведут работы по ликвидации последствий инцидента. Ситуация находится на контроле региональных властей.

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Ранее сообщалось об атаках беспилотников на Воронежскую и Ульяновскую области. Жителей призывали сохранять спокойствие и не приближаться к местам возможного падения обломков.

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Оксана Попова
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