Массированный налёт на Пермский край: сбито 39 дронов, есть погибший

В Пермском крае силами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами была отражена масштабная атака беспилотных летательных аппаратов. В ходе боевой работы военнослужащим удалось ликвидировать 39 вражеских дронов. Об этом в своем официальном канале сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

Воздушный налет привёл к трагическим последствиям: один мужчина получил несовместимые с жизнью осколочные ранения и скончался. Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

В настоящее время на территории промышленного предприятия, ставшего целью атаки беспилотников, профильные экстренные службы ведут работы по ликвидации последствий инцидента. Ситуация находится на контроле региональных властей.

Ранее сообщалось об атаках беспилотников на Воронежскую и Ульяновскую области. Жителей призывали сохранять спокойствие и не приближаться к местам возможного падения обломков.