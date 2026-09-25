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Опубликовано 25 сентября, 05:15

В Пермском крае отменили беспилотную опасность и открыли аэропорт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aliioss Films

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aliioss Films

В Пермском крае объявили отбой беспилотной опасности. Об этом сообщили региональные экстренные службы.

Одновременно сняты временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Перми Большое Савино. Их вводили для обеспечения безопасности полётов.

До этого в Березниках действовал режим «Ковёр». Ограничения для воздушного движения распространялись на территорию в радиусе 100 километров от города.

Над Калужской областью за ночь сбили 36 беспилотников
Над Калужской областью за ночь сбили 36 беспилотников

Ранее Life.ru сообщал об атаке БПЛА на промышленный объект в Пермском крае. По предварительным данным губернатора Дмитрия Махонина, пострадавших не было, а силы ПВО и мобильные огневые группы продолжали отражать налёт.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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