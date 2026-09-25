В Пермском крае отменили беспилотную опасность и открыли аэропорт

В Пермском крае объявили отбой беспилотной опасности. Об этом сообщили региональные экстренные службы.

Одновременно сняты временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Перми Большое Савино. Их вводили для обеспечения безопасности полётов.

До этого в Березниках действовал режим «Ковёр». Ограничения для воздушного движения распространялись на территорию в радиусе 100 километров от города.

Ранее Life.ru сообщал об атаке БПЛА на промышленный объект в Пермском крае. По предварительным данным губернатора Дмитрия Махонина, пострадавших не было, а силы ПВО и мобильные огневые группы продолжали отражать налёт.