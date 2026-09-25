Над Калужской областью за ночь сбили 36 беспилотников

Тридцать шесть БПЛА уничтожили силы ПВО над Калужской областью за вечер и минувшую ночь. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Беспилотники были сбиты в девяти муниципальных округах, а также на окраине Калуги. Речь идёт о Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Малоярославецком, Медынском, Перемышльском, Сухиничском, Ферзиковском и Юхновском округах.

По предварительной информации, атака не привела к пострадавшим или разрушению инфраструктуры. На местах работают оперативные группы, которые оценивают ситуацию и фиксируют возможные последствия.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника погиб мирный житель, ещё один человек получил ранения. Удар пришёлся по грузовому автомобилю в районе посёлка Пятницкое Волоконовского округа. В соседней Воронежской области в результате удара БПЛА ранения получили четыре человека.