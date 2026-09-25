В Воронеже четыре человека получили ранения при атаке БПЛА

Четыре человека получили ранения в Воронеже в результате атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Две женщины с осколочными ранениями находятся в состоянии средней тяжести и были доставлены в больницы. Двоим пострадавшим мужчинам медицинская помощь потребовалась непосредственно на месте.

После атаки в городе продолжают обследовать территории и устанавливать масштабы повреждений. В многоквартирных и частных домах зафиксированы повреждения фасадов и выбитые окна.

Кроме того, пострадали автомобили. Обломки БПЛА также повредили несколько нежилых и производственных объектов.

Также враг прошедшей ночью атаковал Ульяновскую область. В результате налёта пострадали восемь человек. Среди них семь взрослых и один ребёнок.