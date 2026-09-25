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Регион
Опубликовано 25 сентября, 04:24

За ночь над Воронежской областью ликвидировано 88 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Силы противовоздушной обороны уничтожили 88 украинских беспилотников в небе над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, атаки отражались в небе над областным центром и как минимум шестью районами. В разных районах Воронежа обнаружено множество обломков БПЛА, жителей призвали не приближаться к ним и не снимать последствия ударов.

На данный момент в области объявлен отбой опасности атаки БПЛА.

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Также минувшей ночью БПЛА сбивали в Московском регионе. С начала суток 25 сентября на подлёте к Москве ликвидировали 17 дронов.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Артур Лапсаков
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