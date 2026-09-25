За ночь над Воронежской областью ликвидировано 88 БПЛА

Силы противовоздушной обороны уничтожили 88 украинских беспилотников в небе над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, атаки отражались в небе над областным центром и как минимум шестью районами. В разных районах Воронежа обнаружено множество обломков БПЛА, жителей призвали не приближаться к ним и не снимать последствия ударов.

На данный момент в области объявлен отбой опасности атаки БПЛА.

Также минувшей ночью БПЛА сбивали в Московском регионе. С начала суток 25 сентября на подлёте к Москве ликвидировали 17 дронов.