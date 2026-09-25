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Опубликовано 25 сентября, 04:49

БПЛА ВСУ повредили Новошахтинский завод нефтепродуктов под Ростовом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения в результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область. Пострадавших среди людей нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

На территории Новошахтинского завода нефтепродуктов после повреждений приняли решение временно остановить производственные процессы. Данные о масштабах ущерба специалисты оценивают.

По его словам, силы противовоздушной обороны отражали массированную атаку. Всего за ночь было уничтожено около 50 беспилотников в районе городов Каменск-Шахтинский и Новошахтинск, а также в шести районах области — Миллеровском0, Тарасовском, Верхнедонском, Чертковском, Каменском и Красносулинском.

Информация о возможных разрушениях на земле и других последствиях атаки продолжает уточняться. Экстренные службы работают на местах.

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Ранее Life.ru писал, что при атаке беспилотников на Ульяновскую область пострадали восемь человек, включая ребёнка. После удара несколько жителей получили травмы разной степени тяжести, а медицинские службы региона перевели в режим повышенной готовности. Специалисты продолжили обследовать места возможного падения обломков и оказывать помощь пострадавшим.

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Юния Ларсон
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