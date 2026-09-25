БПЛА ВСУ повредили Новошахтинский завод нефтепродуктов под Ростовом

Новошахтинский завод нефтепродуктов получил повреждения в результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область. Пострадавших среди людей нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

На территории Новошахтинского завода нефтепродуктов после повреждений приняли решение временно остановить производственные процессы. Данные о масштабах ущерба специалисты оценивают.

По его словам, силы противовоздушной обороны отражали массированную атаку. Всего за ночь было уничтожено около 50 беспилотников в районе городов Каменск-Шахтинский и Новошахтинск, а также в шести районах области — Миллеровском0, Тарасовском, Верхнедонском, Чертковском, Каменском и Красносулинском.

Информация о возможных разрушениях на земле и других последствиях атаки продолжает уточняться. Экстренные службы работают на местах.

Ранее Life.ru писал, что при атаке беспилотников на Ульяновскую область пострадали восемь человек, включая ребёнка. После удара несколько жителей получили травмы разной степени тяжести, а медицинские службы региона перевели в режим повышенной готовности. Специалисты продолжили обследовать места возможного падения обломков и оказывать помощь пострадавшим.