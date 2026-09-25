Число погибших при ударах ВСУ по рынкам в Горловке выросло до двух
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Две мирные жительницы погибли в результате атак беспилотников ВСУ на рынок и торговый объект в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём канале в мессенджере MAX.
По его словам, одна женщина погибла при ударе БПЛА по рынку в Никитовском районе города. Позднее мэр сообщил о второй погибшей. По его данным, беспилотник атаковал торговый объект в Центрально-Городском районе Горловки.
О том, что два рынка в Горловке (Донецкая Народная Республика) подверглись атакам украинских беспилотников, сообщалось ранее 25 сентября. Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших.
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