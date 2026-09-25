Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 14:32

Число погибших при ударах ВСУ по рынкам в Горловке выросло до двух

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Две мирные жительницы погибли в результате атак беспилотников ВСУ на рынок и торговый объект в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём канале в мессенджере MAX.

По его словам, одна женщина погибла при ударе БПЛА по рынку в Никитовском районе города. Позднее мэр сообщил о второй погибшей. По его данным, беспилотник атаковал торговый объект в Центрально-Городском районе Горловки.

Огонь охватил 27 тысяч «квадратов»: Пасечник сообщил об атаке ВСУ на гипермаркет в Луганске
Огонь охватил 27 тысяч «квадратов»: Пасечник сообщил об атаке ВСУ на гипермаркет в Луганске

О том, что два рынка в Горловке (Донецкая Народная Республика) подверглись атакам украинских беспилотников, сообщалось ранее 25 сентября. Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших.

Больше новостей о происшествиях в ДНР — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar