Число погибших при ударах ВСУ по рынкам в Горловке выросло до двух

Две мирные жительницы погибли в результате атак беспилотников ВСУ на рынок и торговый объект в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём канале в мессенджере MAX.

По его словам, одна женщина погибла при ударе БПЛА по рынку в Никитовском районе города. Позднее мэр сообщил о второй погибшей. По его данным, беспилотник атаковал торговый объект в Центрально-Городском районе Горловки.