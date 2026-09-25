При ударах БПЛА по двум рынкам Горловки погиб человек, пятеро ранены
Обложка © Life.ru
Число раненых после атак украинских беспилотников на два рынка Горловки в ДНР увеличилось до пяти, ещё один человек погиб. Обновлённые данные ТАСС сообщили в российских оперативных службах.
Удары пришлись по торговым объектам в Никитовском и Центрально-Городском районах. Ранее об атаках БПЛА на обе территории рассказал мэр города Иван Приходько.
По предварительной информации оперативных служб, общее число погибших и раненых достигло шести человек. Других подробностей об обстоятельствах происшествия собеседники агентства не привели.
Сведения о последствиях налёта уточняются. Информация о состоянии пострадавших пока не приводится.
Ранее Life.ru сообщал, что украинские беспилотники атаковали два рынка в Горловке. Первоначально мэр Иван Приходько рассказал о пострадавших, не называя их числа. В начале сентября при ударе дрона по пассажирскому автобусу в Никитовском районе ранения получили пять человек.
Больше новостей об авариях и чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.