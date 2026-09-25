При ударах БПЛА по двум рынкам Горловки погиб человек, пятеро ранены

Число раненых после атак украинских беспилотников на два рынка Горловки в ДНР увеличилось до пяти, ещё один человек погиб. Обновлённые данные ТАСС сообщили в российских оперативных службах.

Удары пришлись по торговым объектам в Никитовском и Центрально-Городском районах. Ранее об атаках БПЛА на обе территории рассказал мэр города Иван Приходько.

По предварительной информации оперативных служб, общее число погибших и раненых достигло шести человек. Других подробностей об обстоятельствах происшествия собеседники агентства не привели.

Сведения о последствиях налёта уточняются. Информация о состоянии пострадавших пока не приводится.