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Опубликовано 25 сентября, 13:53

При ударах БПЛА по двум рынкам Горловки погиб человек, пятеро ранены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Число раненых после атак украинских беспилотников на два рынка Горловки в ДНР увеличилось до пяти, ещё один человек погиб. Обновлённые данные ТАСС сообщили в российских оперативных службах.

Удары пришлись по торговым объектам в Никитовском и Центрально-Городском районах. Ранее об атаках БПЛА на обе территории рассказал мэр города Иван Приходько.

По предварительной информации оперативных служб, общее число погибших и раненых достигло шести человек. Других подробностей об обстоятельствах происшествия собеседники агентства не привели.

Сведения о последствиях налёта уточняются. Информация о состоянии пострадавших пока не приводится.

Украинские дроны ударили по двум рынкам в Горловке, есть пострадавшие
Украинские дроны ударили по двум рынкам в Горловке, есть пострадавшие

Ранее Life.ru сообщал, что украинские беспилотники атаковали два рынка в Горловке. Первоначально мэр Иван Приходько рассказал о пострадавших, не называя их числа. В начале сентября при ударе дрона по пассажирскому автобусу в Никитовском районе ранения получили пять человек.

Больше новостей об авариях и чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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