Украинские дроны ударили по двум рынкам в Горловке, есть пострадавшие

Два рынка в Горловке (Донецкая Народная Республика) подверглись атакам украинских беспилотников, в результате которых пострадали люди. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

По словам градоначальника, удары пришлись по торговым объектам в Никитовском и Центрально-Городском районах. Точное количество раненых пока не называется.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что в результате атак ударных беспилотников в республике погибли два человека и ещё четверо пострадали. В Корсуни при атаке на грузовик погиб 46-летний мужчина. Ещё один мужчина того же возраста получил ранения средней тяжести. На дороге Урзуф — Бердянск возле Бабах-Тарамы погиб мужчина, 39-летний мужчина получил ранения средней тяжести. На трассе Шахтёрск — Донецк возле Сердитого ранения средней тяжести получил 28-летний мужчина. Беспилотник атаковал грузовой автомобиль. В Центрально-Городском районе Горловки пострадал 40-летний мужчина — БПЛА ударил по легковой машине.