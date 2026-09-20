Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября, 20:51

Пушилин сообщил о двух погибших и 4 пострадавших при атаках в ДНР 20 сентября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два человека погибли и ещё четверо пострадали в ДНР из-за атак ударных БПЛА. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

В Корсуни при атаке на грузовик погиб 46-летний мужчина. Ещё один мужчина того же возраста получил ранения средней тяжести. На дороге Урзуф — Бердянск возле Бабах-Тарамы погиб мужчина. 39-летний мужчина получил ранения средней тяжести. На трассе Шахтёрск — Донецк возле Сердитого ранения средней тяжести получил 28-летний мужчина. Беспилотник атаковал грузовой автомобиль. В Центрально-Городском районе Горловки пострадал 40-летний мужчина. БПЛА атаковал легковой автомобиль.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — уточнил Пушилин.

Атаки повредили два жилых дома, объект гражданской инфраструктуры, тепловоз, микроавтобус, два грузовых и два легковых автомобиля в Донецке, Горловке, Енакиево, а также Мангушском, Шахтёрском и Ясиноватском муниципальных округах.

Минобороны заявило о попытке ВСУ сорвать выборы атакой БПЛА и ракет «Фламинго»
Минобороны заявило о попытке ВСУ сорвать выборы атакой БПЛА и ракет «Фламинго»

Ранее в Белгородской области после серии атак беспилотников пострадали шесть мирных жителей. Удары повредили частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, линии электропередачи и коммерческие объекты, в нескольких населённых пунктах начались пожары.

Больше новостей об авариях и чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar