Пушилин сообщил о двух погибших и 4 пострадавших при атаках в ДНР 20 сентября

Два человека погибли и ещё четверо пострадали в ДНР из-за атак ударных БПЛА. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

В Корсуни при атаке на грузовик погиб 46-летний мужчина. Ещё один мужчина того же возраста получил ранения средней тяжести. На дороге Урзуф — Бердянск возле Бабах-Тарамы погиб мужчина. 39-летний мужчина получил ранения средней тяжести. На трассе Шахтёрск — Донецк возле Сердитого ранения средней тяжести получил 28-летний мужчина. Беспилотник атаковал грузовой автомобиль. В Центрально-Городском районе Горловки пострадал 40-летний мужчина. БПЛА атаковал легковой автомобиль.

«Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — уточнил Пушилин.

Атаки повредили два жилых дома, объект гражданской инфраструктуры, тепловоз, микроавтобус, два грузовых и два легковых автомобиля в Донецке, Горловке, Енакиево, а также Мангушском, Шахтёрском и Ясиноватском муниципальных округах.

Ранее в Белгородской области после серии атак беспилотников пострадали шесть мирных жителей. Удары повредили частные дома, хозяйственные постройки, автомобили, линии электропередачи и коммерческие объекты, в нескольких населённых пунктах начались пожары.