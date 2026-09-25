Огонь охватил 27 тысяч «квадратов»: Пасечник сообщил об атаке ВСУ на гипермаркет в Луганске

Крупный строительный гипермаркет загорелся в Луганске после атаки беспилотников, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Об этом он написал в своём канале в MAX. Погибших и пострадавших, по данным оперативных служб, нет.

«В Луганске вражеские БПЛА прицельно несколько раз атаковали здание крупного строительного торгового центра. Возникло серьёзное возгорание», — заявил Пасечник.

Огонь распространился на площади 27 тысяч квадратных метров. Прибывшие сотрудники МЧС приступили к тушению здания.

Работу спасателей приходилось приостанавливать из-за повторной угрозы атаки беспилотников. После этого ликвидация возгорания продолжилась.

Ранее Life.ru писал о серии ударов беспилотников по территории ЛНР, в результате которых погибли четыре человека и ещё трое получили ранения. По словам Пасечника, тогда атакам подверглись автомобили, промышленные и другие объекты в девяти муниципалитетах.