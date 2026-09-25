Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 09:08

Огонь охватил 27 тысяч «квадратов»: Пасечник сообщил об атаке ВСУ на гипермаркет в Луганске

Пасечник: ВСУ атаковали строительный гипермаркет в Луганске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Крупный строительный гипермаркет загорелся в Луганске после атаки беспилотников, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Об этом он написал в своём канале в MAX. Погибших и пострадавших, по данным оперативных служб, нет.

«В Луганске вражеские БПЛА прицельно несколько раз атаковали здание крупного строительного торгового центра. Возникло серьёзное возгорание», — заявил Пасечник.

Огонь распространился на площади 27 тысяч квадратных метров. Прибывшие сотрудники МЧС приступили к тушению здания.

Работу спасателей приходилось приостанавливать из-за повторной угрозы атаки беспилотников. После этого ликвидация возгорания продолжилась.

Атака ВСУ на Воронежскую область: Ранен шестилетний ребёнок, двое в тяжёлом состоянии
Атака ВСУ на Воронежскую область: Ранен шестилетний ребёнок, двое в тяжёлом состоянии

Ранее Life.ru писал о серии ударов беспилотников по территории ЛНР, в результате которых погибли четыре человека и ещё трое получили ранения. По словам Пасечника, тогда атакам подверглись автомобили, промышленные и другие объекты в девяти муниципалитетах.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Леонид Пасечник
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar