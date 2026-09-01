Пасечник: В ЛНР четыре человека погибли и трое ранены при ударах ВСУ
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В Луганской Народной Республике четыре человека погибли и трое ранены в результате ударов ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его данным, на трассе между Антрацитом и Красным Лучом беспилотник поразил груженую фуру. От полученных травм скончались два человека, находившихся в кабине.
Еще два грузовика попали под удар в Антрацитовском муниципальном округе. В населённых пунктах Красный Кут и Малониколаевка погибли шоферы.
В Перевальском округе дрон атаковал грузовой автомобиль, ранен его водитель. Аналогичный инцидент произошел с «Газелью» на выезде из Новоайдара — там пострадал управлявший машиной мужчина.
Кроме того, в Кременском муниципальном округе травмы получил 54-летний местный житель. Всем пострадавшим оказана необходимая врачебная помощь.
Всего за сутки атакам подверглись жилые дома, промзона и машины в девяти муниципалитетах. Из-за падения осколков случались возгорания на открытых участках, которые тушили сотрудники МЧС.
Глава республики отметил, что противник также пытается бить по объектам энергетики и коммунального хозяйства. Это замедляет восстановительные работы, однако власти прилагают усилия для стабилизации обстановки.
Средства противовоздушной обороны и мобильные группы за указанный период сбили над территорией ЛНР около 30 воздушных целей. Следователи фиксируют последствия военных преступлений.
Ранее ВСУ в День шахтёра нанесли удар по шахте «Дуванная» в ЛНР. Жертвой атаки стала ламповщица.
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