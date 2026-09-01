Пасечник: В ЛНР четыре человека погибли и трое ранены при ударах ВСУ

В Луганской Народной Республике четыре человека погибли и трое ранены в результате ударов ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его данным, на трассе между Антрацитом и Красным Лучом беспилотник поразил груженую фуру. От полученных травм скончались два человека, находившихся в кабине.

Еще два грузовика попали под удар в Антрацитовском муниципальном округе. В населённых пунктах Красный Кут и Малониколаевка погибли шоферы.

В Перевальском округе дрон атаковал грузовой автомобиль, ранен его водитель. Аналогичный инцидент произошел с «Газелью» на выезде из Новоайдара — там пострадал управлявший машиной мужчина.

Кроме того, в Кременском муниципальном округе травмы получил 54-летний местный житель. Всем пострадавшим оказана необходимая врачебная помощь.

Всего за сутки атакам подверглись жилые дома, промзона и машины в девяти муниципалитетах. Из-за падения осколков случались возгорания на открытых участках, которые тушили сотрудники МЧС.

Глава республики отметил, что противник также пытается бить по объектам энергетики и коммунального хозяйства. Это замедляет восстановительные работы, однако власти прилагают усилия для стабилизации обстановки.

Средства противовоздушной обороны и мобильные группы за указанный период сбили над территорией ЛНР около 30 воздушных целей. Следователи фиксируют последствия военных преступлений.

Ранее ВСУ в День шахтёра нанесли удар по шахте «Дуванная» в ЛНР. Жертвой атаки стала ламповщица.