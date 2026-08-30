ВСУ в День шахтёра нанесли смертельный удар по шахте «Дуванная» в ЛНР

ВСУ в День шахтёра атаковали законсервированную шахту «Дуванная» в Краснодонском муниципальном округе ЛНР. В результате погибла сотрудница предприятия, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

По его словам, объект сейчас не ведёт добычу, однако его состояние поддерживают работники Главного управления реструктуризации шахт. Жертвой удара стала ламповщица.

«Одна из них – ламповщица, к большому горю, погибла. Выражаю глубокие соболезнования ее родным и близким», — написал Пасечник.

За минувшие сутки атакам подверглись ещё несколько населённых пунктов республики. В Кременной после удара по легковому автомобилю ранения получила семейная пара, а в Белокуракино пострадал мужчина.

В Брянке беспилотник атаковал АЗС, травмы получили две женщины. Всем раненым оказали медицинскую помощь. Всего, по данным главы ЛНР, за сутки под ударами оказались восемь муниципалитетов. Повреждены частные дома, автомобили, промышленная зона и коммунальная инфраструктура.

Ранее пассажирка рейсового автобуса Лисичанск — Стаханов, атакованного дроном ВСУ в ЛНР, была госпитализирована в состоянии клинической смерти. Спасти её не удалось — пациентка скончалась в стенах больницы. Госпитализированы были три пассажира и водитель рейсового автобуса.