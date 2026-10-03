Осколками стекла ранило людей: что известно о ночной атаке БПЛА на Калугу
Прокуратура взяла на контроль оказание помощи пострадавшим после атаки на Калугу
Обложка © ТАСС / Евгений Силантьев
Прокуратура Калужской области взяла на контроль соблюдение прав жителей, пострадавших в результате ночной атаки БПЛА на регион. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
«Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами», — заявили в прокуратуре.
Ситуацию лично контролирует прокурор Калужской области Константин Жиляков. Для обращений пострадавших и оказания правовой помощи также открыта горячая линия.
По данным губернатора Владислава Шапши, за ночь силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над Калугой, а также Жуковским, Износковским и Малоярославецким муниципальными округами. В областном центре повреждения получили многоквартирные дома.
Несколько человек получили лёгкие ранения осколками стекла. Им оказали медицинскую помощь, госпитализация никому не потребовалась.
Всего в ночь на 3 октября российские силы ПВО, по данным Минобороны, перехватили и уничтожили 218 украинских беспилотников над регионами страны и морскими акваториями. Ранее Life.ru рассказывал о масштабной ночной атаке и работе ПВО сразу в 14 российских регионах.
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