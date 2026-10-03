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Регион
Опубликовано 3 октября, 16:39

Осколками стекла ранило людей: что известно о ночной атаке БПЛА на Калугу

Прокуратура взяла на контроль оказание помощи пострадавшим после атаки на Калугу

Обложка © ТАСС / Евгений Силантьев

Обложка © ТАСС / Евгений Силантьев

Прокуратура Калужской области взяла на контроль соблюдение прав жителей, пострадавших в результате ночной атаки БПЛА на регион. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

«Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами», — заявили в прокуратуре.

Ситуацию лично контролирует прокурор Калужской области Константин Жиляков. Для обращений пострадавших и оказания правовой помощи также открыта горячая линия.

По данным губернатора Владислава Шапши, за ночь силы ПВО уничтожили 13 беспилотников над Калугой, а также Жуковским, Износковским и Малоярославецким муниципальными округами. В областном центре повреждения получили многоквартирные дома.

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Несколько человек получили лёгкие ранения осколками стекла. Им оказали медицинскую помощь, госпитализация никому не потребовалась.

Всего в ночь на 3 октября российские силы ПВО, по данным Минобороны, перехватили и уничтожили 218 украинских беспилотников над регионами страны и морскими акваториями. Ранее Life.ru рассказывал о масштабной ночной атаке и работе ПВО сразу в 14 российских регионах.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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