«Герани» получили канал в Киеве: В ВСУ заявили о тайных ретрансляторах РФ

В Киеве могут работать от одного до трёх российских радиоретрансляторов, которые позволяют временно управлять ударными беспилотниками и корректировать их непосредственно перед поражением цели. Такую версию выдвинул советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов с позывным Флеш.

По его словам, речь идёт о MESH-ретрансляторах, обнаружить которые сложно. Пока подобный канал связи действует, защита украинской столицы средствами радиоэлектронной борьбы может быть недостаточно эффективной, утверждает Бескрестнов.

К такому выводу украинский специалист пришёл после анализа предыдущих атак. Он обратил внимание, что во время одного из управляемых ударов рядом не было других беспилотников, которые могли бы ретранслировать сигнал оператора. Бескрестнов также утверждает, что специалисты изучили обломки дронов и не нашли другого оборудования, которое могло бы объяснить подобную схему управления.

Версия появилась после ударов по объектам в украинской столице. 1 октября «Герани-4» атаковали Южный мост в Киеве, где один из аппаратов, по имеющимся данным, попал в район опоры. Бескрестнов считает, что при наличии онлайн-управления под угрозой могут находиться не только мосты, но и расположенные рядом средства ПВО.

Сами российские ударные дроны также продолжают модернизировать. Накануне Владимиру Путину представили характеристики реактивной «Герани-5»: аппарат способен развивать скорость до 450 км/ч, преодолевать до 900 километров и нести боевую часть массой до 90 килограммов. Ранее Бескрестнов признавал, что украинским реактивным дронам-перехватчикам будет сложно противостоять новым российским БПЛА.