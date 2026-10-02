90 кг боевой части и 900 км пути: Чем реактивная «Герань-5» запугает Киев

Реактивная «Герань-5» может нести боевую часть массой до 90 килограммов, преодолевать 900 километров и разгоняться до 450 км/ч. Об этом доложили президенту России Владимиру Путину на полигоне «Чебаркульский».

Длина аппарата составляет 6,5 метра, а тяга его реактивного двигателя достигает 200 килограммов. Во время доклада также прозвучало, что «Герань-5» готовы и дальше применять для ударов по противнику.

Главе государства представили и характеристики реактивной «Герани-4». Она набирает скорость до 350 км/ч, несёт боевую часть массой до 50 килограммов и способна преодолеть 750–800 километров.

Демонстрация прошла во время визита Владимира Путина на учения в Челябинской области. На полигоне «Чебаркульский» 27 сентября стартовали сразу три совместных учения сил ОДКБ.

В манёврах участвуют военные России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В рамках «Взаимодействия-2026» подразделения отрабатывают локализацию приграничного конфликта, «Поиск-2026» посвящён разведке, а «Эшелон-2026» — снабжению войск.