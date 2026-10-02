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Опубликовано 2 октября, 12:14

Зеленский признался, что у Украины есть проблемы с производством БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украине не хватает двигателей для дронов-перехватчиков против российских реактивных беспилотников. На очередную нехватку оружия Владимир Зеленский пожаловался газете Financial Times.

По словам экс-комика, Украина действительно много импортирует двигателей и частично производит их сама, однако этих объёмов якобы недостаточно. Сейчас испытывают пять моделей перехватчиков. К концу октября Киев рассчитывает выпускать около 400 аппаратов одной из них; остальные четыре пока проходят испытания, следует из интервью.

Зеленский предложил США дроны-перехватчики в обмен на ракеты для ПВО Patriot
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Ранее Life.ru писал, что украинские дроны-перехватчики с трудом сбивают российские реактивные беспилотники: скорость таких аппаратов, по словам корреспондента Die Welt, может достигать 600 км/ч.

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Николь Вербер
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