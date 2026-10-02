Зеленский признался, что у Украины есть проблемы с производством БПЛА

По словам экс-комика, Украина действительно много импортирует двигателей и частично производит их сама, однако этих объёмов якобы недостаточно. Сейчас испытывают пять моделей перехватчиков. К концу октября Киев рассчитывает выпускать около 400 аппаратов одной из них; остальные четыре пока проходят испытания, следует из интервью.