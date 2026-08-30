До 600 км/ч: Дроны-перехватчики ВСУ оказались бессильны перед реактивными дронами ВС РФ
Die Welt: Украина столкнулась с проблемами при перехвате реактивных БПЛА РФ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Украинские дроны-перехватчики испытывают серьёзные трудности при попытках сбивать новые российские реактивные беспилотники. Об этом заявил корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.
По его словам, аппараты с реактивными двигателями способны развивать скорость до 600 км/ч, что заметно осложняет работу украинских средств перехвата.
«Украинские дроны-перехватчики против этих новых высокоскоростных российских дронов-камикадзе на данный момент, по крайней мере, практически бессильны», — сказал Ваннер.
Журналист считает, что одна из причин заключается в том, что украинские перехватчики создавались для борьбы с более медленными беспилотниками. После появления реактивных аппаратов существующие системы, по его оценке, перестали успевать за развитием технологий. Ваннер также заявил, что российская сторона продолжает модернизировать беспилотные системы и готовит новые разработки.
Ранее Life.ru сообщал о резком росте масштабов применения беспилотников в зоне конфликта. По данным Минобороны РФ, только за одни сутки российские средства ПВО тогда уничтожили 1478 украинских БПЛА самолётного типа. Кроме того, ведомство заявляло о перехвате ракет и авиационных боеприпасов. Днём ранее российская сторона сообщала об уничтожении ещё более 1300 украинских дронов.
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