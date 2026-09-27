В России стартовали три совместных учения сил ОДКБ

Силы пяти стран ОДКБ приступили к совместным манёврам на полигоне «Чебаркульский» в Челябинской области. Старт командно-штабному учению «Взаимодействие-2026» и специальным учениям «Поиск-2026» и «Эшелон-2026» дали 27 сентября, сообщили в Минобороны России.

Церемония открытия прошла с участием начальника Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковника Андрея Сердюкова, заместителя генсека организации Мирлана Тургунбекова и руководителей воинских контингентов.

«Сегодня на территории Российской Федерации начинается основное мероприятие подготовки в этом году — совместное командно-штабное учение «Взаимодействие-2026», а также специальные учения «Поиск» и «Эшелон», — отметил Сердюков.

В манёврах участвуют российские военные, а также контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Иностранные подразделения прибыли в Челябинскую область накануне.

В рамках «Взаимодействия-2026» силы ОДКБ отработают совместную операцию по локализации приграничного вооружённого конфликта. «Поиск-2026» посвящён разведывательному обеспечению, а «Эшелон-2026» — материально-технической поддержке подразделений.

Ранее Life.ru рассказывал, что военнослужащие четырёх стран завершили переброску на Урал для участия в этих манёврах. В Объединённом штабе ОДКБ подчёркивали, что учения носят плановый характер и не направлены против третьих государств.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — международная организация в сфере коллективной безопасности, в которую входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году, а сама ОДКБ создана в 2002-м. Участники организации взаимодействуют в военной сфере, проводят совместные учения и координируют действия по противодействию терроризму, экстремизму, наркотрафику и другим угрозам безопасности.