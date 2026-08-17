Генсек ОДКБ допустил запуск коллективных мер для защиты Белоруссии

Страны ОДКБ готовы при необходимости оказать Белоруссии коллективную помощь в рамках уставных документов организации. Об этом заявил генсек объединения Таалатбек Масадыков в интервью РИА «Новости».

«В случае необходимости союзниками будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами», — сказал он.

При этом сейчас, по оценке Масадыкова, ситуация на западных границах Белоруссии остаётся спокойной. Минск, как отметил генсек, уверенно контролирует обстановку. В июне Масадыков лично посетил участки белорусской границы с Польшей и Литвой, побывал на погранзаставах и пунктах пропуска, а также встретился с главой Госпогранкомитета Константином Молостовым.

Одновременно генсек ОДКБ заявил об опасности милитаризации Европы и жёсткой риторики в адрес государств организации. На фоне крупных военных арсеналов и взаимного недоверия такая ситуация повышает риски для региональной безопасности, подчеркнул он.

Ранее командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО вооружённых сил Белоруссии Андрей Лукьянович заявил, что ситуация в Белоруссии остаётся спокойной, серьёзных военных угроз для страны нет. Он отметил, что только за этот год дежурные экипажи поднимались в небо более 650 раз. Речь идёт о патрулировании воздушного пространства, а также о вылетах в рамках реагирования на особые случаи боевого дежурства.