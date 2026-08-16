«Спокойно, но начеку»: Командующий ПВО Белоруссии заявил об отсутствии военных угроз

Ситуация в Белоруссии остаётся спокойной, серьёзных военных угроз для страны нет. Об этом рассказал командующий военно-воздушными силами и войсками ПВО вооружённых сил республики Андрей Лукьянович в эфире телеканала «Беларусь 1».

«В нашей стране обстановка стабильная, без явных угроз», — заявил Лукьянович.

При этом он уточнил, что дежурные силы продолжают нести боевое дежурство по противовоздушной обороне. Главная задача авиации, по его словам, — охранять воздушное пространство государства, поэтому обстановка отслеживается постоянно.

Командующий отметил, что только за этот год дежурные экипажи поднимались в небо более 650 раз. Речь идёт о патрулировании воздушного пространства, а также о вылетах в рамках реагирования на особые случаи боевого дежурства.

Лукьянович добавил, что число полётов над сопредельными территориями — в Польше и странах Балтии — заметно сократилось. Уменьшилось и количество боевой и разведывательной авиации. Однако, по его словам, это не причина снижать боеготовность. Дежурные экипажи находятся на посту круглосуточно и без выходных, охраняя небо над страной.

Ранее сообщалось, что заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил о попытках Украины расширить зону боевых действий за счёт вовлечения Белоруссии. В российском ведомстве подчеркнули, что риски возможного расширения конфликта держат под постоянным контролем. Там также напомнили, что ещё в июне Киев позволял себе необоснованные угрозы в адрес Минска, которые позже поддержали на уровне Еврокомиссии. По мнению Москвы, такие действия говорят о нежелании украинских властей идти к миру.