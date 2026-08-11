Галузин: Украина намерена расширить географию боевых действий на Белоруссию

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что украинская сторона предпринимает попытки расширить зону боестолкновений за счёт вовлечения Белоруссии. Об этом пишет ТАСС.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что риски, связанные с возможным расширением конфликта, находятся под постоянным контролем, и напомнили, что ещё в июне киевское руководство позволяло себе необоснованные угрозы в адрес Белоруссии, которые впоследствии были поддержаны на уровне Еврокомиссии. По мнению Москвы, подобные действия свидетельствуют о нежелании украинских властей добиваться мира и о намерении вовлечь в противостояние ближайших соседей.

Вооружённые силы Белоруссии приступили к созданию 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая будет размещена в Гомельской области, вблизи границы с Украиной. Процесс формирования уже идёт: создан первый батальон, а до конца года планируется укомплектовать ещё один, а также добавить подразделения разведки, артиллерии, ПВО и обеспечения. Напомним, в последние месяцы резко обострилась ситуация вокруг белорусско-украинской границы. Владимир Зеленский потребовал от Минска в течение десяти дней отвести белорусские войска. Белорусские власти отвергли ультиматум, заявив, что военная деятельность на территории республики носит исключительно оборонительный характер.